Die Grünen treten wohl in zwei weitere Landesregierungen ein – trotz schwacher Ergebnisse. Dabei lösen vor allem Verluste in einer Altersgruppe ernste Sorgen aus.

Schon die Location der Wahlparty machte klar, dass die Berliner Grünen auf bessere Zeiten hoffen. Im Industriedenkmal Gasometer hatte die Partei am Sonntag Mitglieder und Parteiprominenz geladen. Am Rande von Schöneberg arbeiten hier Start-ups neben dem Industriedenkmal auf dem Euref-Campus an alternativen Energie- und Verkehrstechnologien. Die Botschaft: Da feiern, wo die Probleme von heute mit Technologien von morgen gelöst werden sollen.