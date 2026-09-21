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Grüne in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern„Wir dürfen keine alte Partei werden“

Lesezeit: 3 Min.

„Unter den Erwartungen geblieben“: Grünen-Chefs Franziska Brantner (3. v. l.) und Felix Banaszak (1. v. l.) mit den beiden Spitzenkandidaten Claudia Müller and Werner Graf am Tag nach den Landtagswahlen.
„Unter den Erwartungen geblieben“: Grünen-Chefs Franziska Brantner (3. v. l.) und Felix Banaszak (1. v. l.) mit den beiden Spitzenkandidaten Claudia Müller and Werner Graf am Tag nach den Landtagswahlen.
Christian Mang/REUTERS

Die Grünen treten wohl in zwei weitere Landesregierungen ein – trotz schwacher Ergebnisse. Dabei lösen vor allem Verluste in einer Altersgruppe ernste Sorgen aus.

Von Markus Balser, Berlin

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Schon die Location der Wahlparty machte klar, dass die Berliner Grünen auf bessere Zeiten hoffen. Im Industriedenkmal Gasometer hatte die Partei am Sonntag Mitglieder und Parteiprominenz geladen. Am Rande von Schöneberg arbeiten hier Start-ups neben dem Industriedenkmal auf dem Euref-Campus an alternativen Energie- und Verkehrstechnologien. Die Botschaft: Da feiern, wo die Probleme von heute mit Technologien von morgen gelöst werden sollen.

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