Vier Monate nach seiner Amtsübernahme besuchte Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagabend Spaniens Premier Pedro Sánchez in dessen Madrider Regierungskomplex. Nach einem Vieraugengespräch der beiden Staatschefs war eine Pressekonferenz angekündigt. Doch der Aufritt verzögerte sich um nahezu eine Stunde, was unter den wartenden Journalisten Raum für Spekulationen ließ.
Merz in Spanien„Die Beziehung Berlin-Madrid ist bei bester Gesundheit“
Lesezeit: 3 Min.
Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei Spaniens Premier Sánchez respekieren beide ihre Differenzen in der Israelpolitik. Einig sind sich die Staatschefs bei einem bedeutenden Rüstungsprojekt.
Von Patrick Illinger, Madrid
