Merz in Spanien „Die Beziehung Berlin-Madrid ist bei bester Gesundheit“ 19. September 2025, 2:48 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Pedro Sanchez, Premierminister von Spanien, empfangen. (Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa)

Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei Spaniens Premier Sánchez respekieren beide ihre Differenzen in der Israelpolitik. Einig sind sich die Staatschefs bei einem bedeutenden Rüstungsprojekt.

Von Patrick Illinger, Madrid

