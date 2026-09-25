Die Landesvorsitzende der Partei „Die Linke“ in Berlin , Kerstin Wolter, hat die jüngsten Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihre Partei zurückgewiesen. „Wir haben große, breit getragene Anträge beschlossen zum Schutz jüdischen Lebens“, sagte Wolter am Freitag im Deutschlandfunk. Gleichzeitig setze man sich auch für den Schutz palästinensischen und muslimischen Lebens ein. Die Partei wolle den Zusammenhalt in der Stadt wiederherstellen.

Den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte die Linke auf einem Landesparteitag in Berlin 2024 nicht klar verurteilt. Ein Antrag dazu hatte keine Mehrheit erhalten. Mehrere ehemalige Linken-Senatoren, darunter Klaus Lederer, Elke Breitenbach und Sebastian Scheel, waren als Folge aus der Partei ausgetreten.

Das Massaker am 7. Oktober habe die Partei vielfach verurteilt, erklärte Wolter. Dieses haben auch bei Jüdinnen und Juden in Berlin ein Trauma ausgelöst. Infolge des Überfalls habe der Antisemitismus in der Stadt zugenommen. Wolter verwies auf den von Elif Eralp im vergangenen Mai veröffentlichten 5-Punkte-Plan „Jüdisches Leben in Berlin stärken und schützen“, in dem die Gefahr durch Antisemitismus benannt wird. Wolter bekräftigte das Existenzrecht Israels.

Aus Sicht Wolters haben Mitglieder in ihrer Partei in den vergangenen Tagen und Wochen Fehler gemacht. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Kocak habe sich dafür entschuldigt, dass er sich auf der Wahlparty in Berlin-Neukölln neben einem „mindestens fragwürdigen Mann“ hat ablichten lassen. Er ziehe sich aus dem Innenausschuss zurück und habe transparente Aufklärung versprochen. Ein strukturelles Problem sehe sie nicht.

Kocak war mit einem Mitglied des polizeibekannten Remmo-Clans aufgetreten. Seine Funktion als Abgeordneter hat er nicht aufgegeben. Er bleibt zudem Mitglied der Partei.

Nächste Woche wolle die Partei in Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen gehen, erklärte Wolter. Sie wolle an einer stabilen Regierung arbeiten.