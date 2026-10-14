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BerlinLinke, Grüne und SPD stecken schon jetzt in der Vertrauenskrise

Lesezeit: 3 Min.

Derzeit liegen die Gespräche auf Eis: Werner Graf (Bündnis 90/Die Grünen, li.), Kerstin Wolter (Die Linke) und Steffen Krach (SPD).
Derzeit liegen die Gespräche auf Eis: Werner Graf (Bündnis 90/Die Grünen, li.), Kerstin Wolter (Die Linke) und Steffen Krach (SPD).
Annette Riedl/dpa

Grüne und SPD stoppen die Sondierungsgespräche nach einer neuen Erklärung der Linken-Fraktion. Die Auffassungen darüber, was die Parteien zuvor vereinbart hatten, gehen auseinander.

Von Meredith Haaf, Berlin

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Eigentlich wollten sie zum Wochenende die gute Nachricht verkünden. Am Freitag beginnen in Berlin die Herbstferien, vorher wollten die Verhandlungsführenden von Linke, Grüne und SPD sich auf Koalitionsgespräche einigen. Für den 31. Oktober hat der Berliner Landesverband der Linken einen Parteitag angesetzt, dort soll darüber abgestimmt werden, ob die Partei auf Basis der Sondierungen mit Grünen und Sozialdemokraten tatsächlich verhandelt. Zwischendurch wollten sich die Beteiligten eine Woche Atempause gönnen.

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