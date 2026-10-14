Grüne und SPD stoppen die Sondierungsgespräche nach einer neuen Erklärung der Linken-Fraktion. Die Auffassungen darüber, was die Parteien zuvor vereinbart hatten, gehen auseinander.

Eigentlich wollten sie zum Wochenende die gute Nachricht verkünden. Am Freitag beginnen in Berlin die Herbstferien, vorher wollten die Verhandlungsführenden von Linke, Grüne und SPD sich auf Koalitionsgespräche einigen. Für den 31. Oktober hat der Berliner Landesverband der Linken einen Parteitag angesetzt, dort soll darüber abgestimmt werden, ob die Partei auf Basis der Sondierungen mit Grünen und Sozialdemokraten tatsächlich verhandelt. Zwischendurch wollten sich die Beteiligten eine Woche Atempause gönnen.