Der Berliner Landesverband der Linken will in der kommenden Woche Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD über die Bildung einer Landesregierung aufnehmen. Das hat eine Mehrheit der Delegierten auf einem außerordentlichen Parteitag am Samstagnachmittag beschlossen und sich selbst dafür mit ebenso langem wie lautem Beifall bedacht. So lautet die nüchterne Nachricht nach einer emotionalen Zusammenkunft der Berliner Linken, in der es um das Grundsätzliche ebenso ging wie ums Konkrete.

Die grundsätzlichen Fragen drehten sich um das nahezu klassische linke Thema, ob in einer Koalitionsregierung zu viele der Ideale verloren gingen beziehungsweise die Versprechen aus dem Wahlkampf so viele Kompromisse durchlaufen müssten, dass sie kaum mehr zu erkennen seien. Vor allem die Pläne zur Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ gehen vielen Anwesenden nicht weit genug. Auch an den sicherheitspolitischen Vorhaben im Sondierungspapier wurde mehrmals Kritik geübt.

Die Antwort war ein entschiedenes „Ja, aber“. Natürlich werde es notwendig sein, Kompromisse einzugehen, sagten verschiedene Sprecher, darunter die Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp, aber unter dem Strich könne man in der Regierung eben doch mehr bewegen als in der Opposition. Eralp erlaubte sich sogar den Hinweis, dass man zwar „riesige Unterstützung“ von den Wählerinnen und Wählern erfahren, aber „nicht 50 Prozent erreicht“ habe. „Wir müssen Kompromisse eingehen“, sagte sie, mit der Betonung auf „müssen“.

Vor der Halle protestieren Hardliner

Nicht alle Delegierten sahen das so, in manchen Gegenreden wurde kritisiert, dass es bei den Hauptzielen der Linken wie der Vergesellschaftung von Wohnungen oder Investitionen ins Soziale einen Finanzierbarkeitsvorbehalt gebe: dass also diese Ziele nur umgesetzt werden könnten, wenn auch Geld dafür da sei.

Weitaus schärfere Kritik gab es von einer Gruppe von Demonstranten, die sich vor der Veranstaltungshalle auf dem Gelände des Dong-Xuan-Centers eingefunden hatten. Dort wurde Elif Eralp unter anderem als „Law-&-Order-Bürgermeisterin in spe“ bezeichnet, die „die Bullen mitgebracht“ habe, womit gemeint war, das rund zwei Dutzend Polizisten die Reden der Kundgebung vor der Halle mehr oder weniger aufmerksam verfolgten.

Diese Kundgebung stand unter dem Motto „Gewählt für Palästina. Verraten für den Senat.“ Es wurde dabei unter anderem der Rücktritt des gesamten Vorstandes des Berliner Landesverbandes der Linken gefordert, da dieser den Ausverkauf der linken Positionen betreibe und mit „genozidunterstützenden Parteien“ zusammenarbeiten wolle. Man müsse das Programm auf der Straße durchsetzen und dürfe sich nicht den Sachzwängen des Kapitals unterwerfen. Von den zwischenzeitlich bis zu hundert Anwesenden gab es dafür Beifall.

Vanessa Emde spricht bei einer Kundgebung in Berlin vor der Parteitagshalle. Michele Tantussi/Getty Images

Eine der Rednerinnen war die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde, die zuletzt zu einer Symbolfigur für den Umgang der Linken mit Vorwürfen des Antisemitismus geworden war. Emde positionierte sich erneut als Gegnerin einer Regierungsbeteiligung. Sie sagte: „Im Nein und in der unversöhnlichen Haltung liegt unsere ganze Kraft.“ Für sie gebe es keine Koalition ohne Vergesellschaftung oder ohne Solidarität mit Palästina. Zum Abschluss ihrer Rede skandierten viele Zuhörer „Yallah, Yallah Intifada“, was dazu führte, dass die Polizisten etwas aufmerksamer zuhörten, aber nicht einschritten. Der Schlachtruf wird von manchen jüdischen Organisationen als Aufruf zur Gewalt gegen Juden gewertet, und manche deutsche Gerichte haben seine Verwendung in der Vergangenheit verboten. Über Emdes Zukunft als Linken-Fraktionsmitglied wird derzeit intern verhandelt.

Drinnen im Saal zeichnete sich hingegen immer deutlicher ab, dass die 152 Delegierten der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen würden. „Ich würd’s ja machen“, hatte die Landesvorsitzende Kerstin Wolter gleich zu Beginn der Versammlung gesagt und damit den Tenor gesetzt. Die Berlinerinnen und Berliner, sagte Wolter, hätten „für einen Wechsel“ gestimmt, und diesen wolle die Partei gemeinsam mit Grünen und SPD einleiten. Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner sprach später von einer „historischen Chance“.

Der zentrale Moment des Parteitags war die Rede von Elif Eralp. Es gehe um „eine der wichtigsten Entscheidungen, die unsere Partei in Berlin je getroffen hat“, sagte sie. Ein Linksbündnis mit Grünen und SPD sei eine „soziale und gerechte Alternative“ zu „der Faschisierung, dem Autoritarismus und der Umverteilung von oben nach unten“. Besonderes Augenmerk lag darauf, wie sie mit einer Veröffentlichung des Magazins Spiegel von Mitte der Woche umgehen würde.

Das Magazin hatte interne Anmerkungen von Eralp zu Änderungswünschen an einem Interview veröffentlicht, die Eralps Büro versehentlich übermittelt hatte. In dem Interview war ihr eine Frage zu dem bekannten propalästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim gestellt worden, der laut Sicherheitsbehörden Verbindungen zu Hamas-Netzwerken pflegt. Ihre Antwort darauf wollte Eralp nicht veröffentlicht sehen, was sie intern damit begründete, „Angst vor diesen Leuten“ zu haben. Das LKA habe ihr empfohlen, sich nicht zu Einzelpersonen zu äußern.

Was sollte eine Alternative zu rot-grün-rot sein?

Der Spiegel veröffentlichte den Inhalt der internen Anmerkungen. Das führte auf dem Parteitag zu Kritik von vielen Seiten. „Was sich der Spiegel da geleistet hat, hat mit kritischem Journalismus nichts zu tun“, sagte der Landesvorsitzende Maximilian Schirmer. Eralp selbst bezeichnete den Vorgang als „unzulässig“. Sie sagte, es erreichte sie seit der Veröffentlichung viel Unterstützung, aber auch „mehr Hass als schon davor“. Sie sei „als migrantische Frau in der Politik schon einiges gewöhnt“, das jetzige Ausmaß aber sei „zerstörerisch“.

Der Spiegel hatte argumentiert, wenn eine mögliche künftige Bürgermeisterin Angst vor stadtbekannten Personen habe, müsse die Öffentlichkeit das erfahren. Eralp sagte, gerade ihre Kenntnisse verschiedener Milieus werde sie zu einer guten Bürgermeisterin machen. Es vergehe kein Tag, an dem nicht versucht werde, sie oder die Partei zum Aufgeben zu bewegen. „Ich werde nicht aufgeben“, rief sie in den Saal, der diese Worte mit lang anhaltendem Beifall aufnahm.

Auch auf die Demonstranten vor der Halle ging sie ein. „Was ist die Alternative?“, fragte sie und meinte die Alternative zu einer rot-grün-roten Regierung. „Die Stadt in der Hände der CDU fallen zu lassen?“ Draußen vor der Tür wurde derweil in Sprechchören gefordert, dass neben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt werden sollten.