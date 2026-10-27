Diesmal war sie erschienen. Vanessa Emde erreichte um kurz nach zehn Uhr das Berliner Abgeordnetenhaus, um an der Sitzung des Fraktionsvorstands der Berliner Linken teilzunehmen. Das Gremium um die Vorsitzenden Tobias Schulze und Elif Eralp wollte mit der neu gewählten Abgeordneten aus Neukölln über ihre Positionen zum Existenzrecht des Staates Israel reden. Dieses Gespräch war bereits vor einer Woche geplant gewesen, da hatte Emde jedoch wegen Krankheit abgesagt.

Die Linken-Politikerin ist mittlerweile zu einer Symbolfigur geworden, wenn es darum geht, ob es bei den Berlinern Linken Antisemitismus gibt oder nur berechtigte Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Palästinenser. Emde hatte mehrmals betont, es gebe ihrer Ansicht nach kein Existenzrecht für Staaten, sondern lediglich für Menschen. Zwar hatte sie eine Erklärung der Berliner Linken unterschrieben, in der das Existenzrecht Israels ausdrücklich anerkannt wird, sich aber kurz danach wieder davon distanziert. Darüber wollte die Fraktion am Dienstag mit ihr reden – erst im Vorstand und dann in großer Runde. Insgesamt 45 Sitze hat die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus.

Am Dienstagabend wurde dann klar, dass die Gespräche kein Ergebnis gebracht hatten. Ein Sprecher der Berliner Linken teilte lediglich mit, man sehe weiterhin keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit der Abgeordneten Emde. Wie es nun weitergeht, blieb offen. Das werde in den Gremien besprochen und beschlossen, sagte der Sprecher.

Auch Verbündete aus der eigenen Partei rückten zuletzt inhaltlich von Emde ab

Der Fall Emde hat innerhalb der Berliner Linken zu interessanten, teils überraschenden Dynamiken geführt. Ein Beispiel: Martha Kleedörfer. Sie gilt als aufstrebende Politikerin, in sozialen Medien ist ihr Auftritt durchaus radikal. Vor einigen Wochen lud sie ein Video bei Instagram hoch und sagte darin, die CDU habe Angst vor der Linken, und das sei gut so. Sie würde dem Chef des Wohnungskonzerns Vonovia „alles wegnehmen“, was ihm lieb sei. „Seine Immobilien, sein Auto, seine Spielzeuge“.

Sie gilt zudem als wichtige Stimme im palästinasolidarischen Flügel der Partei, ihr Erkennungszeichen ist ein Kufiya-Halstuch. Umso bemerkenswerter las sich ihr aktueller Post zu Vanessa Emde. Sie hatte ihn gemeinsam mit ihrem Fraktionskollegen Rouzbeh Taheri verfasst. Die Linke vertrete eine „Zweistaatenlösung“, die sich zum „Existenzrecht Israels ebenso wie Palästinas“ bekenne. Kleedörfer und Taheri forderten „die Idee von zwei selbstbestimmten, demokratischen und sicheren Staaten Israel und Palästina“.

Emde hatte ihre Aufnahme in die Berliner Linkenfraktion einen „kleinen Geländegewinn gegen die Staatsräson“ genannt und eine „demokratische Einstaatenlösung“ als legitim bezeichnet. Kleedörfer und Taheri schrieben jetzt, eine demokratische Einstaatenlösung zu fordern, sei zwar legitim, aber nicht ihre Position.

Diese Kommunikationsstrategie soll offenbar beides schaffen: Diejenigen in der Linken beruhigen, die sich als palästinasolidarisch und sehr israelkritisch verstehen – und gleichzeitig eine Regierungszusammenarbeit mit SPD und Grünen nicht unmöglich machen. Die Koalitionsverhandlungen sollen Anfang November beginnen.