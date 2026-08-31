In Neukölln tanzen Anhänger der Linken öffentlich zu einem Song, der israelischen Soldaten den Tod wünscht. Die Parteispitze kündigt „Konsequenzen“ an – und die Berliner Grünen wollen wissen, welche.

Im Endspurt zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September steht die Berliner Linke erneut wegen Antisemitismusvorwürfen unter Druck. Auch Spitzenkandidatin Elif Eralp steht in der Kritik. Zwei Veranstaltungen in den vergangenen Tagen werfen Fragen auf, was den Umgang mit der sogenannten palästinasolidarischen Bewegung angeht.