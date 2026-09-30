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BerlinLinke, Grüne und SPD loten aus, ob sie überhaupt sondieren wollen

Lesezeit: 3 Min.

Sie müssen jetzt sehen, ob sie, gemeinsam mit dem Grünen, eine ausreichende Basis für die Zusammenarbeit finden: Elif Eralp (Die Linke) und Steffen Krach (SPD).
Sie müssen jetzt sehen, ob sie, gemeinsam mit dem Grünen, eine ausreichende Basis für die Zusammenarbeit finden: Elif Eralp (Die Linke) und Steffen Krach (SPD).
Friedrich Bungert

Die drei möglichen Koalitionspartner in Berlin müssen herausfinden, ob es nach schwierigen Tagen für ein vertrauensvolles Verhältnis noch reicht. Am Thema Antisemitismus geht dabei kein Weg vorbei.

Von Meredith Haaf, Berlin

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Als Sondierungen bezeichnet man die Gespräche, die mögliche Beteiligte einer Regierungskoalition führen, bevor sie in formale Koalitionsverhandlungen eintreten. Ermittelt werden soll dabei, ob eine gemeinsame Basis für Koalitionsverhandlungen besteht. Wenn sich an diesem Donnerstag, dem 1. Oktober, die Spitzen der Berliner Linken, Grünen und Sozialdemokraten erstmals nach der Wahl am 20. September gemeinsam treffen, geht es allerdings um etwas anders. Alle drei Parteien wollen gewissermaßen sondieren, ob sie überhaupt sondieren wollen und können. Es geht darum, ob es nach schwierigen Wochen und teilweise harter Kritik noch möglich ist, ein vertrauensvolles Verhältnis herzustellen.

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SZ PlusVon Markus Balser, Meredith Haaf, Christian Zaschke, Sonja Zekri (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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