Als Sondierungen bezeichnet man die Gespräche, die mögliche Beteiligte einer Regierungskoalition führen, bevor sie in formale Koalitionsverhandlungen eintreten. Ermittelt werden soll dabei, ob eine gemeinsame Basis für Koalitionsverhandlungen besteht. Wenn sich an diesem Donnerstag, dem 1. Oktober, die Spitzen der Berliner Linken, Grünen und Sozialdemokraten erstmals nach der Wahl am 20. September gemeinsam treffen, geht es allerdings um etwas anders. Alle drei Parteien wollen gewissermaßen sondieren, ob sie überhaupt sondieren wollen und können. Es geht darum, ob es nach schwierigen Wochen und teilweise harter Kritik noch möglich ist, ein vertrauensvolles Verhältnis herzustellen.