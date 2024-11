Die Spitzen der schwarz-roten Koalition in Berlin haben ihr milliardenschweres Sparprogramm für den Landeshaushalt 2025 als unvermeidlich verteidigt. Die Koalition stelle sich der Verantwortung, den Haushalt in Berlin „in Ordnung zu bringen“, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag: „Es war eine Kraftanstrengung, die nicht leicht war.“ Drei Milliarden Euro spart die Koalition im Haushalt 2025 ein, der bisher bereinigte Ausgaben von etwa 40 Milliarden Euro umfasste. Ein prominentes Opfer des Sparprogramms ist das erst im Juli eingeführte 29-Euro-Ticket. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) beschrieb diesen Beschluss als schwierige Entscheidung. CDU und SPD hätten abwägen müssen zwischen diesem Ticket sowie dem kostenlosen Schülerticket für 300 000 Kinder, kostenlosem Schulessen und Kita-Betreuung. Das Sozialticket für den Nahverkehr werde verteuert, aber weitergeführt.