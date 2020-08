Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) erhält weitere prominente Konkurrenz bei seinem Bemühen, 2021 in den Bundestag zu kommen. Am Donnerstagabend erklärte seine Staatssekretärin Sawsan Chebli bei einem Treffen des SPD-Kreisvorstands, dass sie gegen Müller im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf antreten werde. "Ab heute stehe ich, Sawsan Chebli, der SPD und meinem Kreisverband für die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag zur Verfügung", sagte Chebli. Müller hatte sich erst zu Wochenbeginn um die Kandidatur in dem Westberliner Bezirk beworben. In Müllers Heimatbezirk hatte sich bereits der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert erklärt, so dass der Bürgermeister nach Charlottenburg-Wilmersdorf ausweichen musste.