Zum Hauptinhalt springen

Koalitionsverhandlungen in BerlinCDU sieht Rot-Grün-Rot als doppelte Gefahr

Lesezeit: 3 Min.

Berliner Trio: Steffen Krach (SPD), Elif Eralp (Die Linke) und Werner Graf (Die Grünen) auf dem Weg zur Pressekonferenz, um die Aufnahme formeller Koalitionsgespräche zu verkünden.
Berliner Trio: Steffen Krach (SPD), Elif Eralp (Die Linke) und Werner Graf (Die Grünen) auf dem Weg zur Pressekonferenz, um die Aufnahme formeller Koalitionsgespräche zu verkünden.
Foto: Fabian Sommer/dpa

CDU und CSU reagieren mit scharfen Attacken auf die Pläne von Linken, Grünen und SPD in Berlin. Dahinter steckt echte Empörung – und eine handfeste machtstrategische Befürchtung.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Der Aufschrei ist gewaltig, und man tritt den Absendern wohl nicht zu nahe, wenn man dahinter eine Mischung aus echtem Entsetzen und politischem Kalkül vermutet. Seit die Berliner Landesverbände von Linker, Grünen und SPD am Wochenende beschlossen haben, formelle Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, überbieten sich insbesondere Politiker von CDU und CSU geradezu mit scharfer Kritik und düsteren Untergangsszenarien. „Wer die politische Mitte stärken will, darf mit Linksradikalen keine Gespräche führen“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz an SPD und Grüne gerichtet. „Hört auf damit, diesen Weg zu gehen!“, so der CDU-Chef bei einem Kongress der Jungen Union in Bonn.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite