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Union und SPDWeshalb die Machtmaschine der Bundesregierung so stottert

Lesezeit: 4 Min.

Die Abstimmungen in der Koalition funktionieren nicht gut: Finanzminister Lars Klingbeil, Bundeskanzler Friedrich Merz und Kanzleramtsminister Thorsten Frei.
Die Abstimmungen in der Koalition funktionieren nicht gut: Finanzminister Lars Klingbeil, Bundeskanzler Friedrich Merz und Kanzleramtsminister Thorsten Frei. Liesa Johannssen/REUTERS

Die große Koalition hangelt sich von einem Rückschlag zum nächsten. Woran liegt das – und kann die geplante Reform der Einkommensteuer aus der Krise herausführen?

Von Georg Ismar, Henrike Roßbach und Vivien Timmler, Berlin

Wer die Arbeit macht in einer Koalition, wer Reformen verweigert: Darüber wird in Berlin nicht erst gestritten, seit der Bundeskanzler Friedrich Merz heißt. In Angela Merkels erster großer Koalition beispielsweise, vor ziemlich genau 20 Jahren, beschwerte sich der damalige SPD-Generalsekretär Hubertus Heil bitterlich über die Arbeitsteilung: „Es darf nicht so sein, dass die CDU, vor allem die Bundeskanzlerin, winkend auf dem Sonnendeck steht und die SPD im Maschinenraum die Arbeit macht und schwitzt.“

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