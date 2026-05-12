Wer die Arbeit macht in einer Koalition, wer Reformen verweigert: Darüber wird in Berlin nicht erst gestritten, seit der Bundeskanzler Friedrich Merz heißt. In Angela Merkels erster großer Koalition beispielsweise, vor ziemlich genau 20 Jahren, beschwerte sich der damalige SPD-Generalsekretär Hubertus Heil bitterlich über die Arbeitsteilung: „Es darf nicht so sein, dass die CDU, vor allem die Bundeskanzlerin, winkend auf dem Sonnendeck steht und die SPD im Maschinenraum die Arbeit macht und schwitzt.“
Union und SPDWeshalb die Machtmaschine der Bundesregierung so stottert
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Die große Koalition hangelt sich von einem Rückschlag zum nächsten. Woran liegt das – und kann die geplante Reform der Einkommensteuer aus der Krise herausführen?
Von Georg Ismar, Henrike Roßbach und Vivien Timmler, Berlin
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