Wer die Arbeit macht in einer Koalition, wer Reformen verweigert: Darüber wird in Berlin nicht erst gestritten, seit der Bundeskanzler Friedrich Merz heißt. In Angela Merkels erster großer Koalition beispielsweise, vor ziemlich genau 20 Jahren, beschwerte sich der damalige SPD-Generalsekretär Hubertus Heil bitterlich über die Arbeitsteilung: „Es darf nicht so sein, dass die CDU, vor allem die Bundeskanzlerin, winkend auf dem Sonnendeck steht und die SPD im Maschinenraum die Arbeit macht und schwitzt.“