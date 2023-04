In der geplanten schwarz-roten Koalition in Berlin übernimmt die Wahlsiegerin CDU das wichtige Ressort für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz. Darauf verständigten sich die Union und die SPD am Sonntagabend, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Außerdem bekommt die CDU demnach die Senatsverwaltungen für Bildung, für Finanzen, für Justiz und für Kultur. Hinzu kommt das Amt des Regierenden Bürgermeisters, das CDU-Landeschef Kai Wegner übernehmen soll.

Die SPD soll der Verständigung zufolge die Senatsverwaltungen für Inneres, Wohnen und Bauen, Arbeit und Soziales, Wirtschaft sowie Gesundheit und Wissenschaft übernehmen. Entsprechende Informationen der dpa decken sich mit einem Bericht des RBB.

Sieben Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin haben CDU und die SPD somit ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen, das Ergebnis soll am Montagvormittag präsentiert werden. Dass CDU und SPD in der neuen Landesregierung, die in Berlin Senat heißt, je fünf Senatsverwaltungen besetzen und die CDU zusätzlich den Regierungschef stellt, war schon länger klar. Welche Personen aus beiden Parteien welche Posten übernehmen, war nicht Gegenstand der Verständigung vom Sonntagabend. Das soll zu einem späteren Zeitpunkt offiziell verkündet werden.

Auf dem Weg zu einem schwarz-roten Senat sind nach der Präsentation des Koalitionsvertrages noch zwei Hürden zu überwinden. Die SPD startet in dieser Woche ein Mitgliedervotum dazu, dessen Ergebnis am 23. April bekanntgegeben wird. Die CDU entscheidet über das Regierungsprogramm bei einem Parteitag, der voraussichtlich erst nach Bekanntgabe des SPD-Ergebnisses stattfindet. Wenn beide Parteien den Vertrag billigen, soll Wegner zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden. Er wäre in dem Amt Nachfolger der SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey, die in der neuen Landesregierung einen Senatorenposten übernehmen soll. Bisher regiert sie Berlin mit einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken.