Klimaschutz-Aktivisten haben unweit des Bundestags ein Denkmal zum Grundgesetz beschmiert und damit parteiübergreifend Kritik auf sich gezogen. Die Gruppe Letzte Generation teilte am Samstag mit, mehrere ihrer Unterstützer hätten die Glasskulptur "Grundgesetz 49" vor dem Jakob-Kaiser-Haus "in Erdöl getränkt". Ein Polizeisprecher sagte, die Gedenkstätte sei beschmiert oder übergossen worden . Die Polizei habe Proben der Flüssigkeit genommen. Das Werk des israelischen Künstlers Dani Karavan besteht aus 19 Glasscheiben, in welche die 19 Grundrechtsartikel des Grundgesetzes eingraviert sind. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) twitterte, sie sei "erschüttert". Die Skulptur stehe "als Mahnung, unsere Grundrechte zu achten" - auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, auf die sich die Aktivisten selbst stützten.