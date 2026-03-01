Darüber, ob dieses Timing eine glückliche Fügung ist, kann man streiten. Friedrich Merz scheint es jedenfalls für eine zu halten. An diesem Dienstag hat der Bundeskanzler einen Termin im Oval Office. Donald Trump empfängt Merz im Weißen Haus. Von einem mutmaßlich hochgradig euphorisierten US-Präsidenten wird der Kanzler das Neueste vom Krieg gegen das iranische Regime erfahren.