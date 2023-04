Kai Wegner ist im ersten Durchgang bei seinem Versuch gescheitert, neuer Regierender Bürgermeister Berlins zu werden. Der Christdemokrat kam in der geheimen Wahl nicht auf die erforderliche absolute Mehrheit von 80 Stimmen, obwohl die Koalition aus CDU und SPD zusammen 86 Abgeordnete hat. Wegner erreichte lediglich 71 Jastimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Auch wenn nicht bekannt ist, wer für oder gegen Wegner gestimmt hat, so ist es doch wahrscheinlich, dass die Christdemokraten sehr geschlossen für ihren Vorsitzenden gestimmt haben. In der Koalition dürften viele Neinstimmen von der SPD gekommen sein.

Dort hatte es in den vergangenen Wochen großen Widerstand gegen das Bündnis mit der CDU gegeben. Bei einem Mitgliedervotum setzten sich die Befürworter der Koalition nur knapp mit 54,3 Prozent durch. Den Christdemokraten wird zum Beispiel ihr Verhalten nach den Silvesterkrawallen vorgeworfen - sie hatten damals nach den Vornamen der mutmaßlichen Täter gefragt. Deutlich weniger öffentliche Diskussionen gab es bei der CDU: Dort votierten die Delegierten einstimmig für den Koalitionsvertrag.

Im Anschluss an den ersten Durchgang im Abgeordnetenhaus haben sich die Parteien nun zu Beratungen zurückgezogen, die Sitzung ist unterbrochen. Mit Spannung wird der zweite Wahlgang erwartet. Sollte es auch dort keine absolute Mehrheit geben, setzt sich in der dritten Runde der Kandidat durch, der die meisten Stimmen erhält. Sollte Wegner dann gewählt werden, würde er als erster CDU-Politiker seit mehr als 20 Jahren Regierender Bürgermeister der Hauptstadt. Zuvor stand Eberhard Diepgen als bislang letzter Christdemokrat bis 2001 an der Spitze der Hauptstadt.

Nachdem es bei der regulären Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 zahlreiche organisatorische Pannen gegeben hatte, gewann die CDU bei der Wiederholungswahl im Februar deutlich dazu und wurde mit 28,2 Prozent stärkste Partei. Die SPD kam knapp vor den Grünen auf den zweiten Platz: Beide erhielten je 18,4 Prozent der Stimmen, für die Sozialdemokraten votierten aber 53 Menschen mehr als für die Grünen.

Die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) war zuvor von ihrem Amt zurückgetreten. Sie soll im neuen Senat Wirtschaftssenatorin werden. Giffey hatte sich nach der Wahl bereiterklärt, für die Koalition mit der CDU ihr Amt aufzugeben, das sie bei einer Fortsetzung des bisherigen rot-grün-roten Bündnisses vermutlich behalten hätte - auch diese Koalition hätte weiterhin eine Mehrheit gehabt.