Regierungsbildung in Berlin:Einfach mal loslegen

Von Jan Heidtmann, Berlin

Routinen sind nicht nur dafür da, dass Aufgaben besser bewältigt werden, sie können auch Ordnung in eine verfahrene Situation bringen, Ruhe und vielleicht sogar so etwas wie Zuversicht. Jedenfalls wurden noch am Donnerstagabend in Berlin die neuen Senatorinnen und Senatoren ernannt und vereidigt, am Freitag traf sich dann der Senat zu seiner ersten Arbeitssitzung, und am Nachmittag hatte der gerade einmal seit 24 Stunden regierende Bürgermeister Kai Wegner seinen ersten Auswärtstermin: Festveranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zum 75. Unabhängigkeitstags Israels. Ausgerechnet.