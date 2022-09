Es ist der dritte Tag des Staatsbesuchs des israelischen Präsidenten in Deutschland - und auch an diesem werden die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Nach einer Rede im Bundestag wird er gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen in Niedersachsen besuchen.

Um 9 Uhr wird Herzog vor den Abgeordneten des Bundestags sprechen. Es ist für ihn der erste Auftritt dort. Dass ein israelischer Präsident dort spricht, ist aber nicht ungewöhnlich: Zuletzt tat dies Herzogs Vorgänger Reuven Rivlin im Januar 2020 bei einer Gedenkstunde zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Herzogs Rede ist hier im Livestream zu sehen.

Im Anschluss legen er und Steinmeier am Holocaust-Mahnmal in Berlin Kränze nieder, ehe sie nach Niedersachsen fahren. Dort soll es am Nachmittag einen Rundgang und Kranzniederlegungen geben, die Präsidenten besichtigen die Ausstellung und sprechen mit Überlebenden und Schülerinnen und Schülern. Herzogs Vater Chaim Herzog, der von 1983 bis 1993 israelischer Staatspräsident war, gehörte 1945 zu den Soldaten, die das Konzentrationslager Bergen-Belsen befreiten.

Herzog war am Sonntag nach Berlin geflogen. Am Montagmorgen traf er in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz, am Nachmittag nahm er am zentralen Gedenkakt zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats von München teil, bei dem palästinensische Terroristen 1972 elf Mitglieder der israelischen Olympia-Mannschaft ermordet hatten.