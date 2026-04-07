Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben etwas gemeinsam: Beide wünschen sich mehr Einwanderung aus Indien. „Ja, ihr seid in Berlin willkommen!“, versicherte Giffey jungen indischen Menschen vergangenen Sommer nach einer mehrtägigen Reise durch Indien. Vor wenigen Wochen erst öffnete sie in Bangalore ein Auslandsbüro und damit „neue Türen zwischen Berlin und Indien“, wie sie sagte.