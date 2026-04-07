Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben etwas gemeinsam: Beide wünschen sich mehr Einwanderung aus Indien. „Ja, ihr seid in Berlin willkommen!“, versicherte Giffey jungen indischen Menschen vergangenen Sommer nach einer mehrtägigen Reise durch Indien. Vor wenigen Wochen erst öffnete sie in Bangalore ein Auslandsbüro und damit „neue Türen zwischen Berlin und Indien“, wie sie sagte.
EinwanderungBerlin will Hunderte indische Studierende ausweisen
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Prominente Politiker werben um junge Einwanderer aus Indien – doch in Berlin erhalten viele Studierende trotz gültigen Visums keine Aufenthaltserlaubnis. Das hat wohl auch mit ihrer Hochschule zu tun.
Von David Kulessa, Berlin
Berlin:Jüdischer Student verliert vor Gericht gegen Universität
Lahav Shapira hatte die FU Berlin verklagt, nachdem er von einem Kommilitonen angegriffen wurde - die Hochschule unternehme nicht genug gegen antisemitische Diskriminierung. Das Gericht weist nun seine Klage aus formellen Gründen zurück.
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