In einem offenen Brief hat der Anführer der Proteste in Hongkong, Joshua Wong, Merkel gebeten, Stellung für die Demonstranten in der Sonderverwaltungszone zu beziehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagiert vor ihrer an diesem Donnerstag beginnenden China-Reise reserviert auf ein Hilfeersuchen aus Hongkong. "Wir plädieren für eine Lösung im Rahmen des Dialogs und zwar auf Grundlage der Gesetze und Freiheiten, die in Hongkong festgeschrieben sind und die das Verhältnis zwischen der Volksrepublik China und der Sonderverwaltungszone Hongkong regeln", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. In einem offenen Brief hatte der Anführer der Proteste in Hongkong, Joshua Wong, Merkel zuvor gebeten, Stellung für die Demonstranten in der Sonderverwaltungszone zu beziehen. "Wir wünschen uns, dass Sie den Mut und die Entschlossenheit gegen autoritäre Unrechtsregime zeigen, der Deutschland und Europa vor dem Ende des Kalten Krieges inspiriert hat und den Europa heute zeigt", zitierte die Bild-Zeitung aus dem Brief.

Kritik an der Reise kam von der Opposition. "Das brutale Vorgehen gegenüber Demonstranten in Hongkong und Chinas kontinuierliche Verletzung von Bürger- und Menschenrechten bieten keine Grundlage für Gespräche, die sich ausschließlich mit der Verbesserung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigen", sagte der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai. Solange diese Themen nicht mit Priorität auf der Gesprächsagenda stünden, spreche nichts für eine Reise Merkels. "Kanzlerin Merkel hätte daher ihre Reise nach China verschieben oder absagen sollen", sagte Djir-Sarai.

Der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, kritisierte im Tagesspiegel die deutschen Medien. Dort würden "oft genug" gewaltsame Proteste beschönigt und die "gesetzmäßigen Maßnahmen diskreditiert, durch die die Hongkonger Regierung die Gewalt einzudämmen und die Ordnung wiederherzustellen sucht". Dabei verwies er auf Polizeieinsätze in Deutschland wie beim G-20-Gipfel in Hamburg.