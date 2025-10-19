Nachts träumt Johanna Perret immer wieder davon, dass sie ein Zimmer findet. Sie geht im Traum durch ihre Wohnung, und da ist plötzlich eine Kammer, von der sie nichts geahnt hat; manchmal ist es auch ein zusätzlicher Raum in dem Altbaugebäude in Prenzlauer Berg, in dem die freiberufliche Modedesignerin seit neun Jahren mit ihrer Familie lebt. Drei Zimmer auf 95 Quadratmeter zu fünft, die Kinder teilen sich zu dritt ein Zimmer. „Wir suchen seit Jahren etwas anderes, wir suchen eigentlich immer“, sagt Perret.