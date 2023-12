Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin und Rotterdam festgenommen

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Bislang war die Hamas nicht mit Anschlägen in Deutschland in Erscheinung getreten.

Die vier Verdächtigen sollen geplant haben, Waffen nach Berlin zu transportieren. Sie sollten offenbar für Angriffe auf jüdische Einrichtungen bereitgehalten werden. Auch in Dänemark gab es Festnahmen.

Von Christoph Koopmann, Berlin

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag vier mutmaßliche Mitglieder der Hamas unter Terrorverdacht festnehmen lassen. Einer wurde im niederländischen Rotterdam, drei andere Personen in Berlin festgenommen. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, sollen drei der Verdächtigen vorgehabt haben, Waffen für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa nach Berlin zu bringen. Der vierte hat sie dabei mutmaßlich unterstützt. Konkrete Anschlagsszenarien soll es noch nicht gegeben haben.