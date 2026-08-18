Nach einem Hackerangriff auf zwei Senatsverwaltungen kommt es in Berlin zu starken Beeinträchtigungen. „Wir sind praktisch arbeitsunfähig“, zitiert der Tagesspiegel einen Mitarbeiter der Verkehrsverwaltung. Die Senatskanzlei hatte Montagnachmittag mitgeteilt, bei forensischen Untersuchungen sei eine „Inkriminierung des Landesnetzes“ festgestellt worden. Betroffen seien die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz. Beide seien aus Sicherheitsgründen bereits am Freitag vom Landesnetz abgetrennt worden, um weiteren Schaden abzuwenden. Die Senatskanzlei machte wenig Angaben. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren konkreten Informationen zu Ausmaß und Hintergründen gegeben werden“, hieß es. Nach RBB-Informationen sollen sensible Daten abgeflossen sein. Ein Notfallkrisenstab tagt, die Staatsanwaltschaft ermittelt.