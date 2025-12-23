Im Vergleich zur Diskussion über Sanktionsverschärfungen wirkt es wie ein Detail, doch eine neue Regelung zur Grundsicherung könnte für Tausende Kinder und ihre Eltern Auswirkungen haben: Eltern, die Grundsicherung beziehen, sollen nach dem Plan der Bundesregierung künftig ein Jahr nach Geburt eines Kindes eine Arbeit aufnehmen oder einen Sprachkurs belegen müssen, sofern die Betreuung des Kindes gewährleistet ist. Bislang wird von einer Erziehungszeit von drei Jahren ausgegangen, während der die Teilnahme an Maßnahmen des Jobcenters für einen Elternteil als unzumutbar angesehen wird.