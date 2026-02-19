Ein Gasmelder hat im Reichstagsgebäude in Berlin Alarm geschlagen und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist wahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Laut Feuerwehr ging die automatische Meldung am Morgen gegen 5.15 Uhr ein. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz und verschafften sich einen Überblick über die Gefahrenlage, hieß es. Vor Ort sei ein sogenannter Dekontaminationsplatz für die Sicherheit der Einsatzkräfte aufgebaut worden. Bereits gefunden wurde dem Sprecher zufolge ein Reinigungskonzentrat. „Es könnte also sein, dass ein zu hoch dosiertes Reinigungsmittel die Gefahrenmeldung ausgelöst hat“, sagte er. Das sei aber noch nicht abschließend geprüft.