Winter in BerlinWer führt hier wen aufs Glatteis?

Lesezeit: 3 Min.

Die Treskowallee in Berlin-Karlshorst im Januar. Die Linke fordert angesichts der Verhältnisse den Einsatz des Technischen Hilfswerks.
Die Treskowallee in Berlin-Karlshorst im Januar. Die Linke fordert angesichts der Verhältnisse den Einsatz des Technischen Hilfswerks. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Gefährliche Glätte und Barrieren aus Schnee quälen die Berliner seit Wochen, medienwirksam wird über Streusalz gestritten. Versagt die öffentliche Hand? Ganz so einfach ist es nicht.

Von Meredith Haaf, Berlin

„Ich freue mich schon sehr auf den Mai“, sagt Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, am Donnerstagmorgen. Er sagt es bei einer Pressekonferenz, bevor er den gemeinsamen Rahmenvertrag mit dem DFB unterschreibt, der das Pokalfinale bis 2030 weiterhin an die Hauptstadt – die „Sportmetropole Nummer eins“ (Wegner) – bindet. Aber so oder so, wer könnte dem Mann die Sehnsucht nach dem Frühling verdenken?

Glosse: Das Streiflicht
:Man nennt es Winter

Von wegen gescheiterte Stadt: Wie Berlins Verwaltung nach nur sieben Tagen ein Phänomen namens Glatteis erkannte und bereits über erste Gegenmaßnahmen nachdenkt.

