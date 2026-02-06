„Ich freue mich schon sehr auf den Mai“, sagt Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, am Donnerstagmorgen. Er sagt es bei einer Pressekonferenz, bevor er den gemeinsamen Rahmenvertrag mit dem DFB unterschreibt, der das Pokalfinale bis 2030 weiterhin an die Hauptstadt – die „Sportmetropole Nummer eins“ (Wegner) – bindet. Aber so oder so, wer könnte dem Mann die Sehnsucht nach dem Frühling verdenken?