Berlin:Genossen gegen Genossen

Große Koalition oder nicht? In der Berliner SPD wird leidenschaftlich bis hart über diese Frage gestritten. Die CDU macht dabei alles richtig: Sie schweigt.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Mitten hinein in die Ruhe rund um Ostern gab es dann doch einen Aufschrei. Er kam von Anne Rabe, Autorin und Mitglied in der SPD Berlin. "Ich wurde in den letzten Tagen hier mehrfach beleidigt und bedroht", schrieb sie auf Twitter. "Nicht von Nazitrollen sondern von Genossen." Einer von denen, immerhin Parteifunktionär im Berliner Ortsteil Wedding, hatte Rabe mit ungutem Unterton geschrieben: "Über deine öffentliche Entsolidarisierung sprechen wir noch persönlich, keine Sorge."