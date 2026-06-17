Zum Hauptinhalt springen

Gewalthilfe in BerlinNeue Frauenhäuser braucht die Hauptstadt

Lesezeit: 3 Min.

Berlin will von Gewalt betroffene Frauen besser schützen: Mutter-Kind-Zimmer im achten Berliner Frauenhaus.
Berlin will von Gewalt betroffene Frauen besser schützen: Mutter-Kind-Zimmer im achten Berliner Frauenhaus. Soeren Stache/picture alliance/dpa

Als erstes Bundesland soll Berlin ein eigenes Gewalthilfegesetz bekommen, darauf ist man stolz. Doch es gibt Zweifel daran, wie gut das Gesetz ist – und ob es wirklich allen Betroffenen hilft.

Von Meredith Haaf, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Noch vor den Sommerferien soll Berlin ein Gewalthilfegesetz bekommen. So sieht es ein Beschluss der Regierungsfraktionen von SPD und CDU im Abgeordnetenhaus vor. Damit wäre Berlin das erste Bundesland mit einem eigenen Gesetz, dass die Umsetzung des Bundesgesetzes zur Sicherung des Zugangs zu Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt (GewHG) regelt. Das Gesetz wurde koalitionsübergreifend im Februar 2025 zum Ende der Ampelregierung verabschiedet. Bis zum 1. Januar 2027 müssen die Länder seine Ausführung regeln.

Zur SZ-Startseite

SZ MagazinGesundheit
:»Die Gefahr lauert oft nicht auf der Straße, sondern zu Hause«

Jede dritte Frau erlebt Gewalt, die Statistik ist auf einem Rekordhoch. Rechtsmedizinerin Saskia Etzold erklärt, wie Gewaltschutzambulanzen ab dem ersten blauen Fleck helfen können, wie man Spuren am Körper sichert und warum Akademiker besonders perfide zuschlagen.

SZ PlusInterview von Nina Himmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite