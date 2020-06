Die Bewohner des linken Wohnprojekts "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain sollen nach einem Urteil des Landgerichts das umstrittene Haus verlassen. Nach monatelangem Rechtsstreit wurde am Mittwoch der Räumungsklage des Hausbesitzers statt gegeben. Der Anwalt des Bewohner-Vereins, Moritz Heusinger, kündigte sogleich an, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Er werde auch beantragen, die Vollstreckung auszusetzen. Das sogenannte Projekt "Liebig 34" () gilt als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in der Stadt. In dem Urteil wurde auch festgelegt, dass der Bewohner-Verein, der sich als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34" bezeichnet, knapp 20 000 Euro an den Eigentümer zahlen muss. Nutzungsgebühren waren laut Gericht nicht regelmäßig gezahlt worden.