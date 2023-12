Berlin:"Der Fall ist definitiv beispiellos"

Von Jan Heidtmann, Berlin

Einmal im Monat versammeln sich die Bezirksverordneten von Berlin-Lichtenberg in der Aula der Max-Taut-Schule. Immer am dritten Donnerstag. Der Bürgermeister und die Stadträte sitzen dann sauber aufgereiht zwischen den Parlamentariern und der Bühne. Sie haben bei dieser Versammlung nicht viel zu melden, ihre Aufgabe ist es, Rede und Antwort zu stehen. Doch wie bereits beim letzten Treffen bleibt auch an diesem Donnerstagnachmittag ein Platz in der Reihe der Bezirksregierung frei. Das wirkt wie eine Ermahnung.