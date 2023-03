Menschen in Halle erinnern an den Anschlag auf die Synagoge und die Ermordung zweier Menschen in der Stadt 2019.

Von Simon Sales Prado

Sie sollen zuhören. Das ist der Eindruck, den die Bundesregierung bei einigen Hinterbliebenen von Opfern und bei Überlebenden rechter Gewalt erweckt, wenn sie an diesem Samstag in Berlin den Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt begeht. In einem offenen Brief üben Angehörige und Überlebende verschiedener rechter Anschläge nun Kritik am Gedenken der Bundesregierung. Ein zentraler Punkt: Sie dürfen dabei nicht sprechen.