Sahra Wagenknecht „Jeder Krieg ist ein Verbrechen“ 13. September 2025, 21:02 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht spricht bei der Demonstration in Berlin unter dem Motto „Stoppt den Völkermord in Gaza“. (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Für die Forderungen nach „Frieden statt Wettrüsten“ und „Stoppt den Völkermord in Gaza“ stellen sich Tausende Menschen vor das Brandenburger Tor. Ein ungewöhnliches Bündnis aus Politikern und Künstlern skandiert ein entschlossenes „Nein“ zum Krieg.

Von Katharina Erschov und Meredith Haaf, Berlin

