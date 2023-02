Von Jan Heidtmann und Boris Herrmann, Berlin

Veronika Otto spielt Cello und singt dazu. Das ist der eine Grund, weshalb sie für diesen Samstag ein altes Lied wiederbelebt hat. Es stammt von 1915, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und hat damals auf verschlungenen Pfaden seinen Weg aus den USA nach Deutschland gemacht. "Ich habe meinen Sohn zum Krieger nicht erzogen. Ich zog ihn auf als Stolz und Freude meiner alten Tage", lauten zwei der Zeilen. Es ist ein Antikriegslied, erklärt Otto. "Ich möchte ein Zeichen setzen."

Der zweite Grund, dass sie bei Kälte und Schneeregen hier vor dem Hotel Adlon steht, ist die Kundgebung kaum 100 Meter weit entfernt, der "Aufstand für Frieden". Die Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer hatten dazu aufgerufen. Sechs Mails habe sie an das Organisationskomitee geschrieben, erzählt Otto, sie wollte ihr Lied auf der Bühne vortragen. Es werde nur Wortbeiträge geben, antwortete Alice Schwarzer schließlich.

Gegen 15 Uhr ist Veronika Otto dann eine von geschätzt 13 000 Demonstranten, die sich am Brandenburger Tor versammelt haben. Und will man die Berliner Kundgebungen rund um den Jahrestag der Invasion in der Ukraine grob zusammenfassen, könnte das so lauten: Während hier am Freitag Tausende Menschen für die Unterstützung der Ukraine, auch mit Waffen, auf der Straße waren, sind es einen Tag später Tausende, die für einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen demonstrieren.

Hunderte blaue Fahnen mit weißer Friedenstaube werden geschwenkt, ein älterer Mann trägt ein großes Pappschild mit Picassos Bild "Guernica" aus dem spanischen Bürgerkrieg vor sich. "Stoppt die Zerstörung der Ukraine", steht darauf. Auf der Straße des 17. Juni steht eine junge Frau nur mit einem kleinen Zettel an der Jacke: "Gut und Böse gibt es nur im Märchen."

Alice Schwarzer hin oder her: Die Demonstranten rufen "Sahra, Sahra!"

Ein Paar um die 50 ist eigens aus Fulda angereist. "Ich bin keine Linke", sagt die Frau, "mir ist es auch egal, wer da auf der Bühne steht." Sie wolle nur keinen Krieg, sagt sie. Es gehe ihr auch um die Zukunft der Kinder, sie sei Erzieherin. Dann redet sie sich in Rage wegen der Waffenlieferungen, lacht schließlich und sagt: "Ich bin einfach nur so wütend."

Wagenknecht begrüßt ihr Publikum dann als "liebe Friedensfreunde". Und die Zuneigung schallt postwendend in Form von "Sahra, Sahra"-Rufen zurück. Alice Schwarzer hin oder her, Wagenknecht ist hier ohne jeden Zweifel die Aktivistin der Herzen. Sie ist aber vor allem auch eine Politikerin, die in den kommenden Wochen und Monaten offenbar noch Großes vorhat.

Wagenknecht lässt keinen Zweifel daran, dass sie nicht auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor steht, um eine Rede zu halten, sondern um eine neue politische Kraft zu gründen. "Wir brauchen eine neue Friedensbewegung in Deutschland", ruft sie den Massen zu. Und: "Wir fangen jetzt an, uns zu organisieren." Ob sie dabei früher oder später auch eine Parteigründung im Sinn hat, lässt sie offen. Die Partei die Linke, in der sie immer noch Mitglied ist, erwähnt sie in ihrem 20 Minuten langen Auftritt mit keinem Wort. Wagenknecht kündigt an: "Von jetzt an werden wir unsere Stimme so laut artikulieren, dass sie nicht mehr übergangenen werden kann." Ganz offensichtlich ist mit diesem "wir" nicht mehr die Linkspartei gemeint.

Wagenknecht will sich auf der Demo von den Rechten distanzieren, von Putin eher weniger

Zu den wenigen Dingen, die bei Wagenknecht unumstritten sind, gehören ihre rhetorischen Fähigkeiten. Und dass sie die Leute über alle politische Lager hinweg zu begeistern weiß, das zeigt sie auch an diesem Samstag. Sie sei in den Achtzigerjahren mit der Angst vor einem "Atompilz über Berlin" aufgewachsen. Zwischenzeitlich habe sie vergessen, wie es sich anfühle, Angst vor einem Krieg zu haben. "Heute weiß ich wieder", haucht sie ins Mikrofon. Und es ist auch dieses Gefühl, mit dem sie zweifellos einen Nerv trifft in Teilen der Bevölkerung.

Wagenknecht steht seit geraumer Zeit unter dem Verdacht, dass sie bereit sei, ihr großes Wir-Gefühl bis hin in nationalkonservative Kreise auszudehnen und den Applaus der AfD zumindest in Kauf zu nehmen. Gleich zu Beginn ihrer Rede versucht sie, diesem Vorwurf offensiv entgegen zu treten. Sie sagt, man habe versucht, ihre Bewegung in "eine rechte Ecke" zu stellen, um sie zu diffamieren. "Seit wann ist der Ruf nach Frieden rechts?", ruft sie den Leuten zu. Es verstehe sich von selbst, dass Neonazis und Reichsbürger auf dieser Demo nichts zu suchen hätten, sagt Wagenknecht. Aber da das nicht so selbstverständlich ist, war die Veranstaltung schon seit Tagen hoch umstritten.

Hintergrund der Kundgebung ist das "Manifest für Frieden", dass die beiden Frauen am 10. Februar als Petition ins Internet gestellt hatten. Wagenknecht und Schwarzer rufen darin zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und zu Friedensverhandlungen auf. Der Appell ist auch deshalb massiv kritisiert worden, weil darin das Recht der Ukrainer auf Selbstverteidigung negierte werde. Vor allem aber wegen der Liste der Unterstützer des Manifests. Eine halbe Million Menschen unterzeichneten die Petition binnen einer guten Woche, am Samstagnachmittag waren es 650 000 Unterschriften.

Zu den Erstunterzeichnern gehören eine Reihe namhafter Künstler, Wissenschaftler und liberaler Politiker. Zugleich versuchen Rechtsextreme, Manifest und Aufruf für sich zu kapern. Nicht nur AfD-Co-Chef Tino Chrupalla behauptet, den Appell unterschrieben zu haben. "Jeder, der ehrlichen Herzens mit uns für den Frieden demonstrieren will, ist herzlich willkommen", hatte Wagenknecht vor der Veranstaltung immer wieder gesagt.

Die Feindbilder sind nicht Putin oder die Rechten, sondern die Bundesregierung

Noch deutlich undeutlicher als bei rechtsextremen Trittbrettfahrer bleibt sie an diesem Samstag auf der Bühne in ihrer Abgrenzung zum Urheber dieses Krieges, Wladimir Putin. "Selbstverständlich" gehe ihr Apell für Frieden auch an den russischen Präsidenten" sagt sie an der wohl Kreml-kritischsten Stelle ihrer Rede, aber nur um den nächsten Satz schon wieder mit einem lauten "aber" einzuleiten. Die türkische Friedensinitiative ganz zu Beginn des Krieges sei nach allem, was man wisse, nicht an Putin gescheitert, sagt Wagenknecht.

Die Feindbilder, mit den sie im Schneetreiben von Berlin Stimmung macht, das sind jedenfalls andere. Andrij Melnik beispielsweise, den sie als den "früheren Rüpelbotschafter" der Ukraine bezeichnet sowie "unsere Kriegstreiber", mit denen sie offensichtlich die deutsche Bundesregierung meint, allen voran Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. "Wie kann man nur so kriegsbesoffen sein", ruft Wagenknecht. Die Co-Vorsitzende der Linkenfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, ist von all dem offenbar so begeistert, dass sie später twittert: "Wow! Zehntausende waren heute bei der Friedensdemo dabei"

Wagenknechts Co-Aktivistin Alice Schwarzer ist als nächste dran, und sie setzt dann gleich ganz andere Akzente, weniger das Politische, mehr das Gefühlige betonend. Schwarzer bezeichnet es als ein "reines Vergnügen", all die Fahnen und die ganze Stimmung hier zu erleben. Dass da unter anderem auch eine Friedenstaube auf russischem Flaggenhintergrund mitweht und jemand auf einem Banner "Schluss mit der rassistischen Russland-Hetze" fordert, mag für Schwarzer von oben von der Bühne nicht zu erkennen gewesen sein. Vielleicht hat sie aber auch nicht allzu deutlich hingeguckt, bevor sie verkündet: "Wenn wir so weitermachen, kriegen wir wieder ein bisschen Menschlichkeit in die Politik."

Fest steht, das Baerbock-Bashing von Wagenknecht kommt deutlich besser an. Noch während Schwarzer redet, macht sich ein größerer Teil der Friedensmeute schon wieder auf den Heimweg. Die Veranstalter haben ganz offensichtlich die falsche Hauptrednerin nominiert.

Einige Rechte versuchen, vergeblich die Demo zu bestimmen

Als sich die Kundgebung am späteren Nachmittag dann auflöst, kommt es vor der russischen Botschaft offenbar zu kleineren Rangeleien zwischen prorussischen Demonstranten und Sympathisanten der Ukraine. Die Polizei kann diese jedoch schnell auflösen: Die Lage sei "sehr entspannt", man nehme nur "vereinzelte Unmutsäußerungen" wahr.

Tatsächlich hatte der Versammlungsleiter noch vor Beginn der Kundgebung wie ein Schiedsrichter die Spielregeln erklärt. Das Tragen von Uniformen sei genau so wenig gestattet wie das Zeigen russischer Flaggen oder kriegerischer Symbole wie dem "Z". Auch Fahnen russischer Separatisten oder Karten der Ukraine ohne die Gebiete im Osten seien verboten. Als dann ein junger Mann die Zeitung eines radikalen Gegners der Corona-Maßnahmen verteilen möchte, geht ein Ordner auch sofort zu ihm hin. Er studiert das Blatt kurz, sagt, es sei hier nicht zugelassen und schickt den Zeitungsausträger hinter die Absperrgitter, die rund um das Brandenburger Tor verteilt sind.

Das hinderte bekannte Rechtsextremisten dennoch nicht, zu der Veranstaltung zu stoßen. Darunter auch Jürgen Elsässer, der mit ein paar Männern neben der Kundgebung eine kleine eigene Veranstaltung abhält. Elsässer ist Chefredakteur des Magazins Compact, er versucht seit einiger Zeit, rechte und linke Extremisten zusammenzubringen. Schon während der Demonstrationen gegen die Corona-Politik versuchte er zusammen mit anderen Rechtsextremisten eine solche Querfront zu bilden. Zuletzt hatten sich so genannte Querdenker und AfD-Anhänger in München unter eine Friedensdemonstration aus Anlass der Sicherheitskonferenz gemischt.

Auch am Samstag ziehen unweit der Kundgebung die von Coronademonstrationen bekannten Trommelgruppen vorbei. "Es ist ja nur ein kleiner Piks, ein kleiner Krieg, ein großer Untergang", steht auf dem Schild eines Mannes in Mütze und Parker. Doch es gelingt diesen Demonstranten nicht, die Kundgebung zu prägen.