Bei einer verbotenen Pro-Palästina-Demonstration in Berlin mit mehr als 1 000 Teilnehmern sind am Sonntag zahlreiche Menschen vorübergehend festgenommen worden. 24 Polizisten wurden verletzt, wie die Polizei am Montag in Berlin mitteilte. Insgesamt gab es demnach am Sonntagnachmittag auf dem Potsdamer Platz 127 Freiheitsbeschränkungen oder Freiheitsentziehungen. Es seien 76 Straf- und 68 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Bei der Auflösung der Demonstration sei von der Polizei einfache körperliche Gewalt in Form von Schieben und Drücken angewendet worden, hieß es. Dabei sei es vereinzelt zu Flaschen- und Pyrotechnikwürfen auf Einsatzkräfte gekommen. Gäste eines jüdischen Restaurants sollen durch Demonstranten durch Gesten bedroht worden sein. Zudem sei gegen die Fensterscheibe getreten und diese bespuckt worden. Im gesamten Stadtgebiet kam es laut Polizei zu Sachbeschädigungen durch aufgemalte Davidsterne und israelfeindliche sowie propalästinensische Schriftzüge.