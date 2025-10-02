Es wäre eine fundamentale Kehrtwende der deutschen Israel-Politik, zumal nach dem 7. Oktober: In einem Papier, das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, fordern mehr als 100 Experten aus Diplomatie, Wissenschaft und Völkerrecht eine Neuausrichtung der Nahostpolitik und ein Ende der Doktrin der „Staatsraison“.
Die fast bedingungslose Solidarität mit der israelischen Regierung müsse beendet werden, erklären Diplomaten, Forscher und Völkerrechtler. Sie sei nicht mehr mit dem Grundgesetz und Deutschlands historischer Verantwortung vereinbar.
Von Sonja Zekri, Berlin
