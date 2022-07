Von Jan Heidtmann, Berlin

Als Mustafa Altioklar sich sicher war, dass er fliehen würde, breitete er eine Karte auf dem Tisch vor sich aus. In Richtung Westen reichte sie bis nach Los Angeles, in Richtung Osten bis nach Tokio. Auch die großen Metropolen Europas waren verzeichnet. Dazwischen saß Altioklar in seiner Wohnung in Istanbul. Ein vielfach prämierter Regisseur, der einen Schritt zu weit gegangen war.