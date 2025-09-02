Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem Berliner Polizisten und einer propalästinensischen Demonstrantin ermittelt die Polizei wie üblich in diesen Fällen. Gegen den Polizisten sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet worden, so die Polizei. Auf Videos von der aggressiven Demonstration am Donnerstag ist zu sehen, wie ein Polizist inmitten von Rangeleien einer Demonstrantin mit der Faust zweimal ins Gesicht schlägt, dem Opfer läuft Blut aus der Nase. Bei der Person handele es sich um eine „polizeibekannte 25-jährige irische Staatsangehörige“, teilte die Polizei mit. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen Beleidigung und Widerstands. Die Polizei erklärte, die Beamten seien bei der Auflösung der Kundgebung massiv angegangen worden. Der Polizist werde im Internet „gezielt diffamiert, konkret bedroht, beleidigt und mit dem Tode bedroht“.