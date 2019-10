Windräder statt qualmende Schlote: Das Klimaschutzpaket, dass die Koalition so schnell wie möglich durch den Bundestag bringen will, umfasst auch ein neues Emissionshandelssystem.

Die Regierungskoalition will die steuerlichen Maßnahmen zum Klimapaket und das geplante Emissionshandelssystem in den nächsten vier Sitzungswochen des Bundestags verabschieden - rechtzeitig vor dem Parteitag der SPD am 6. Dezember.

Die Koalition will die umfangreiche Gesetzgebung zum großen Klimaschutzpaket zügig durch das Parlament bringen. Am Sonntagabend wollte sich der Koalitionsausschuss zusammensetzen und den Zeitplan abstimmen. Ziel ist es, die bereits vorliegenden Gesetze, etwa zur steuerlichen Förderung von Klimaschutzmaßnahmen, und das geplante neue Emissionshandelssystem in den kommenden vier Sitzungswochen des Bundestags zu verabschieden. Die Eile erscheint der Koalition offensichtlich geboten, weil am 6. Dezember ein SPD-Parteitag beginnt, auf dem die Genossen eine neue Spitze wählen und über den Verbleib in dem Regierungsbündnis entscheiden wollen.

Die Entscheidung wird auch davon abhängen, wie die Halbzeitbilanz der großen Koalition ausfällt - und ob es noch Vorhaben gibt, die Union und SPD umsetzen wollen. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass darüber zur Mitte der Legislaturperiode entschieden werden soll. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Der Koalitionsausschuss wollte sich am Sonntag auf das konkrete Verfahren verständigen. Im Gespräch war, dass das Kabinett sich womöglich schon in der kommenden Woche mit der Bestandsaufnahme beschäftigen werde; danach sollten sich die Parteigremien beraten.

Auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses standen außerdem die Entwicklungen in Bezug auf den Brexit sowie in der Türkei und Syrien. Die umstrittene Grundrente soll dagegen zunächst weiter auf fachlicher Ebene beraten werden; der Koalitionsausschuss am Sonntag werde sich nicht damit beschäftigen, verlautete aus Koalitionskreisen. Die Grundrente ist zwischen Union und SPD umstritten, weil die Sozialdemokraten wollen, dass sie ohne Prüfung der tatsächlichen Bedürftigkeit gezahlt wird.