Alexander Dobrindt kommt, für das, was los ist, immer erstaunlich entspannt daher geschlendert. Immer ruhig im Ton, fast vergessen die Zeiten, als der CSU-Politiker die FDP als „Gurkentruppe“ abkanzelte. Der Innenminister ist in der Koalition mit der SPD der wandelnde Vermittlungsausschuss. Ein Spitzengenosse sagt, zu 120 Prozent sei er gerade ein stabilisierender Faktor. Genau diese Stabilität wird nun mal wieder auf die Probe gestellt – durch das, was die Berliner SPD mitträgt.