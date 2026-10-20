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Kritik an Berliner LinksbündnisDobrindt warnt vor französischen Zuständen

Lesezeit: 3 Min.

Der Innenminister mahnt: Das Berliner Bündnis riskiere „den gesellschaftlichen Frieden“.
Der Innenminister mahnt: Das Berliner Bündnis riskiere „den gesellschaftlichen Frieden“.
JOHN MACDOUGALL/AFP

Die Pläne des Linksbündnisses in Berlin gefährdeten den gesellschaftlichen Frieden, mahnt der Innenminister. Auch in der SPD nehmen Sorgen und Kritik zu.

Von Georg Ismar

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Alexander Dobrindt kommt, für das, was los ist, immer erstaunlich entspannt daher geschlendert. Immer ruhig im Ton, fast vergessen die Zeiten, als der CSU-Politiker die FDP als „Gurkentruppe“ abkanzelte. Der Innenminister ist in der Koalition mit der SPD der wandelnde Vermittlungsausschuss. Ein Spitzengenosse sagt, zu 120 Prozent sei er gerade ein stabilisierender Faktor. Genau diese Stabilität wird nun mal wieder auf die Probe gestellt – durch das, was die Berliner SPD mitträgt.

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