Wir sind die Guten. Mit dieser Attitüde gehen die Deutschen seit Jahrzehnten durch die Welt. Und wenn schon nicht alle Deutschen, so zumindest sehr viele deutsche Politiker und ganz im Speziellen die Minister im Auswärtigen Amt. Schreibt Jörg Lau, der viel für die Zeit in der Welt herumgekommen ist und nun von Berlin aus als internationaler Korrespondent die momentan extremen globalen Verwerfungen betrachtet. Vordergründig ist sein Büchlein über 80 „Phrasen der Außenpolitik “ und was sie wirklich bedeuten eine Art Sprachführer durch die Welt der Diplomatie. In Wirklichkeit ist es eine Abrechnung mit der deutschen Außenpolitik seit den 1970er-Jahren.

Ohne die nötigen Mittel bringe die Rhetorik wenig

Es trifft sich gut, dass Außenpolitik gerade Konjunktur hat, Stichworte: Trump, Ukrainekrieg, Naher Osten. Lau erklärt passend dazu die Genese und Bedeutung von „multipolarer Weltordnung“, „Transatlantiker“, „systemischer Rivale“ oder „Staatsräson“. Und zwar nicht im Sinne eines Lexikonautors, sondern als Experte mit klarer Meinung. Viele dieser Begriffe dienten demnach lange Zeit der „Vernebelung“ wahrer Interessen oder als „Wohlfühlfloskeln“ von Außenministern, die mit zu viel Wohlwollen Richtung Moskau blickten. Und Außenpolitik ohne starke Bundeswehr, so kann man Lau verstehen, bringt eh nicht recht viel in diesen Zeiten. Feinde müssten eben auch besiegt werden können. Mit dem früher üblichen Überlegenheitsgestus könne man sich jetzt nicht mehr durchmogeln; ebenso wenig mit Floskeln wie Frieden, Verständigung und Ausgleich. Andererseits hätte er auch gewisse Sympathien für „feministische Außenpolitik“, man müsste sie halt dann auch umsetzen und nicht, wie in Afghanistan geschehen, die Herrschaft der Taliban wieder zulassen.

Jörg Lau: Worte, die die Welt beherrschen. Was die Phrasen der Außenpolitik wirklich bedeuten. Droemer, München 2025. 192 Seiten, 18 Euro. E-Book: 15,99 Euro. (Foto: Droemer)

Die Rhetorik muss also laut Lau mit den nötigen Mitteln, gegebenenfalls auch Waffen, hinterlegt sein. Das muss man nicht alles gut finden und manches ist auch verkürzt dargestellt. Und manchmal suggeriert die Politik ja auch Machtlosigkeit („schwierige Partner“), wo sie durchaus Einflussmöglichkeiten hätte.

Es ist also kompliziert, und die Begriffe werden trotz ihrer fluffigen Konsistenz wohl bleiben, weil die Politiker sie ständig in die Mikrofone sagen (und die Journalisten sie dann brav reproduzieren). Als Leser kann man nun immerhin Laus Buch zur Hand nehmen und die Begriffe nachschlagen und bei Bedarf entschlüsseln. Es sei denn, die Wortwahl würde sich doch radikal verändern: „Ich habe die Kunst entdeckt, wie man Diplomaten täuschen kann. Ich sage die Wahrheit, die glaubt keiner“, soll der italienische Staatsmann Camillo Benso Graf von Cavour im 19. Jahrhundert gesagt haben. So weit wird es dann doch nicht kommen.