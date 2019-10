Bundesinnenminister Horst Seehofer und der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Freitag in Ankara.

Die Bundesregierung warnt vor einer militärischen Eskalation in Nordsyrien. Verärgern will sie den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan allerdings auch nicht.

Ein Sprecher von Bundesinnenmister Horst Seehofer (CSU) sah sich am Montag zu einer Klarstellung veranlasst. "Militärische Aktivitäten", sagte er, lägen "nicht im Zuständigkeitsbereich des Bundesinnenministers". Für geboten hielt er diese Klarstellung, nachdem zuvor die Frage aufgetaucht war, inwieweit die bevorstehende militärische Offensive der Türkei in Nordsyrien bei den Gesprächen Seehofers vorige Woche in Ankara eine Rolle gespielt habe. Das sei nicht der Fall gewesen, betonte der Sprecher; wohl aber sei man von türkischer Seite auf das Vorhaben zu sprechen gekommen, Schutzzonen für Flüchtlinge im Norden Syriens einzurichten. Seehofer habe daraufhin signalisiert, "dass die Bundesregierung mit diesen Überlegungen derzeit ihre Probleme hat".

Abgesehen davon, dass dies eine leichte Untertreibung sein dürfte, zeigt die Antwort, dass Militärisches und Humanitäres nicht wirklich zu trennen sind. Größte Sorge des Innenministers ist derzeit, dass die Flüchtlingszahlen wieder steigen. Das türkische Vorhaben, einen Teil Syriens zunächst militärisch unter Kontrolle zu bringen und dann dort nach eigenen Vorstellungen einen Zufluchtsraum für Flüchtlinge zu schaffen, trägt sehr zu dieser Sorge bei. Zum einen, weil sich jene auf den Weg nach Europa machen könnten, die Angst haben, gegen ihren Willen aus der Türkei in eine syrische Schutzzone verbracht zu werden. Zum anderen, weil neue militärische Gewalt weitere Menschen in die Flucht treiben dürfte. Dieses eigentliche Problem habe Seehofer in Ankara "mit keinem Wort angesprochen", beklagt denn auch der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour. Das sei "Wahnsinn".

Verärgern will Berlin Präsident Erdoğan aber auch nicht

Man nehme die türkischen Ankündigungen, "eine einseitige Militäroperation in Nordsyrien zu starten, sehr ernst", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. "Ein solches militärisches Eingreifen würde zu einer weiteren Eskalation in Syrien führen und zu einer fortgesetzten Destabilisierung des Landes beitragen", beklagte sie. Dies werde "natürlich auch fatale sicherheitspolitische und humanitäre Konsequenzen" nach sich ziehen. Wirklich verärgern will die Bundesregierung den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, dem stets zugetraut wurde, Flüchtlinge auch als Druckmittel einzusetzen, allerdings auch wieder nicht. Der besonderen "sicherheitspolitischen Lage" an der türkisch-syrischen Grenze sei man sich sehr bewusst, sagte Demmer. Als unmittelbarer Nachbar sei die Türkei "in besonderer Weise von der Gewalt in Syrien und den daraus resultierenden Flüchtlingsströmen betroffen". Das Bundesverteidigungsministerium stellte immerhin klar, dass die Türkei Erkenntnisse der Bundeswehr im Rahmen der Anti-IS-Mission nicht gegen Kurden einsetzen dürfe. Das Bundeswehr-Engagement sei "ausschließlich auf den Kampf gegen den IS ausgerichtet".

Insgesamt aber erlebt die Bundesregierung, nachdem US-Präsident Donald Trump Erdoğan telefonisch freie Hand im Norden Syriens gegeben hat, wieder einmal, wie begrenzt ihr Einfluss auf Entwicklungen ist, die potenziell großen Einfluss auf die Geschicke in Deutschland haben. Es dürfe nun der Erfolg im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" nicht gefährdet werden, der ganz wesentlich mit Hilfe der syrischen Kurden erkämpft worden sei, bat Demmer. Direkte Kritik an der Entscheidung Trumps, die mit den USA verbündeten Kurden ihrem Schicksal - also der Türkei - zu überlassen, vermied sie. Nach dem Telefonat Trumps mit Erdoğan wiederholte das Weiße Haus den Vorwurf, insbesondere auch Deutschland versäume es, aus Deutschland stammende gefangene IS-Kämpfer aus Nordsyrien zurückzunehmen. Seehofers Sprecher wies das zurück: Es gebe "keine generelle Verweigerungshaltung unsererseits, diese Leute zurück nach Deutschland zu nehmen." Das könne man aber "nicht vorbehaltlos" machen. So müsse in jedem Einzelfall die Identität der Personen zweifelsfrei geklärt sein; und auch, dass von ihnen keine Gefahr für die deutsche Bevölkerung ausgehe.