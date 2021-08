Von Verena Mayer

Dass die Berliner Siegessäule einen hohen symbolischen Wert hat, weiß man spätestens seit Wim Wenders' Film "Der Himmel über Berlin". Da kommen zwei Engel auf die Welt, um hier nach dem Rechten zu sehen, und landen auf der Siegessäule. Dass die Säule aus dem 19. Jahrhundert, die nicht nur zu den touristischen Highlights der Hauptstadt, sondern auch zu Deutschlands wichtigsten Nationaldenkmälern gehört, wegen ihres materiellen Werts interessant ist, weiß man seit Freitag. Da haben Handwerker entdeckt, dass von den Dächern der Zugangshäuser ein Großteil der Kupferplatten fehlte, wie die Berliner Polizei mitteilte. Wer die Täter sind und was sie mit ihrer Beute vorhaben, ist bislang unklar. Der Sachschaden ist aber enorm, denn an der Siegessäule ist tatsächlich einiges an Wert verbaut: Der Sockel ist mit poliertem, roten Granit verkleidet, die 60 in den drei Einigungskriegen erbeuteten Kanonenrohre, die die Säule zur Erinnerung an dieselben zieren, sind vergoldet. Genau wie die Figur mit den Flügeln, die allerdings kein Engel ist, wie die meisten spätestens seit dem "Himmel über Berlin" glauben, sondern Viktoria, die Göttin des Sieges. Sie wird von den Berlinerinnen und Berlinern meistens nur "Goldelse" genannt und thront so hoch über der Stadt, dass sie für Diebe hoffentlich unerreichbar bleibt.