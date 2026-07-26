Der am Abend bei einem Polizeieinsatz erschossene Tatverdächtige des Anschlags im Berliner Tiergarten, Abdul B., war bei den Sicherheitsbehörden bereits seit Jahren aktenkundig. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR war der 21-Jährige bereits als Jugendlicher in der islamistischen Szene Berlins aufgefallen und im Alter von 16 Jahren von Sicherheitsbehörden erfasst worden. Er wurde erst in diesem Mai wegen der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat vom Jugendschöffengericht am Amtsgericht Tiergarten zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt, aber auf „Vorbewährung“ entlassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat Berufung dagegen eingelegt.