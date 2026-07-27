Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day am Samstag wird jetzt immer mehr über die Vorgeschichte des mutmaßlichen Täters bekannt. Der gebürtige Deutsche Abdul B. wurde demnach bereits als Gefährder eingestuft und wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat verurteilt.

Wie kann es sein, dass jemand, von dem die Behörden wussten, dass er möglicherweise gefährlich ist, eine solche Tat verüben konnte?

Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ die stellvertretende Ressortleiterin der Investigativen Recherche bei der SZ, Lena Kampf.

Weitere Nachrichten: EU-Unterstützung für Frankreich und Spanien gegen Waldbrände; designierter Verkehrsminister und designierte CDU-Generalsekretärin bekannt.

Zum Weiterlesen und -hören:

Die „Auf den Punkt“-Folge vom Sonntag, in der es unter anderem um die Waldbrände in Frankreich ging, hören Sie hier.

Den Text zur Kabinettsumbildung finden Sie hier.

Und hier können Sie die Entwürfe der EZB für die neuen Geldscheine sehen – und darüber abstimmen.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über RBB24.

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