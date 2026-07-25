Wegen einer Polizeilage ist der Christopher Street Day in Berlin abgebrochen worden. Nach ersten Angaben der Polizei soll ein Fahrzeug mehrere Menschen beim Christopher Street Day in Berlin angefahren haben. Mutmaßlich sei ein Fahrzeug in den Tiergarten gefahren, teilte die Polizei mit.

„Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen“, sagte Polizeisprecher Florian Nath in einem veröffentlichten Video bei X.

CSD-Teilnehmer stehen nach Abbruch des CSD auf der Straße des 17. Juni. Fabian Sommer/dpa

Die Polizei sei mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen. Was genau passiert ist, blieb zunächst unklar.

„Wir haben eine Polizeilage“, sagte der Polizeisprecher. „Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig“, hieß es von der Polizei.

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Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.

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