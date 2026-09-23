Das Wort Clan mag schottisch-gälischen Ursprungs sein (von clann, Kinder, Nachkommen) oder Musikliebhaber an die Neunziger erinnern, als der Wu-Tang Clan aus Staten Island die Hip-Hop-Welt in Aufruhr versetzte. Doch an die Highlands oder an New York denkt bei diesem Begriff derzeit kaum jemand. Im Fokus stehen die meist arabischstämmigen Clans aus Berlin – selten als begrüßenswerter Teil der kulturellen Vielfalt, sondern im Kontext der Clankriminalität. Der Linkspartei, Siegerin der Abgeordnetenhauswahl, werden Kontakte zu kriminellen Clan-Mitgliedern vorgeworfen. Als Clan definiert die Polizei Berlin eine „informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen“ bestimmt sei. Das Zugehörigkeitsgefühl entsteht nicht zwingend, aber oft aus verwandtschaftlichen Verhältnissen. Dem Begriff Clankriminalität haften im öffentlichen Diskurs mittlerweile zwei falsche Annahmen an: dass kriminell ist, wer einem Clan angehört – und dass Clankriminalität mit Organisierter Kriminalität gleichzusetzen ist, obwohl die Polizei die Mehrheit der Verstöße unter Ordnungswidrigkeiten und Allgemeinkriminalität einstuft.