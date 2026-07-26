Am Tag nach dem Anschlag in Berlin sind etliche Fragen offen. Die drängendste: Wieso war der mutmaßliche Täter auf freiem Fuß? Während die Polizei Spuren aufnimmt, zeigen Besucher im Berliner Tiergarten ihre Trauer.

Der Morgen nach der schrecklichen Tat ist ein Morgen wie fast jeder andere im Berliner Tiergarten. Menschen joggen über den Ahornsteig, einen Kiesweg gesäumt von Büschen und Bäumen, auf der Wiese sitzen Frauen mit ihren Kindern. Hier und da liegen leere Bierflaschen und Becher herum, so wie immer am Tag nach einem Straßenfest. Doch da sind auch Absperrbänder, da sind Reifenspuren im Gras, abgebrochene Äste und Sträucher. Und Blutspritzer im Kies.