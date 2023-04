In Berlin hat sich nach der SPD auch die CDU für eine schwarz-rote Regierungskoalition entschieden. Bei einem Landesparteitag votierten die Delegierten am Montag einstimmig für den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag, wie die CDU mitteilte. Der designierte Regierende Bürgermeister Kai Wegner hatte schon vorab am Montag künftige Senatorinnen und Senatoren nominiert. Die Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Felor Badenberg, soll neue Justizsenatorin werden. SPD-Landeschefin Franziska Giffey wird nach Medienberichten vom Roten Rathaus voraussichtlich in den Wirtschaftssenat wechseln.

Wegner hatte im RBB-Inforadio gesagt, er werde die parteilose Verfassungsschützerin Badenberg dem CDU-Präsidium als Justizsenatorin vorschlagen. "Ich glaube, wir haben da eine exzellente Frau, die sich für die Berliner Justiz, aber auch für die Berlinerinnen und Berliner einsetzen wird." Die 47-jährige Badenberg kam als Kind aus Iran nach Deutschland und hat in Köln studiert. Zum Bundesamt für Verfassungsschutz kam die Juristin 2006. Sie baute die Abteilung für Cyberabwehr auf und leitete die Abteilung für Rechtsextremismus und -terrorismus. 2022 wurde sie Vizepräsidentin des Bundesamtes. Auf CDU-Seite standen zudem die Landespolitiker Manja Schreiner (Umwelt), Stefan Evers (Finanzen), Katharina Günther-Wünsch (Bildung) und Joe Chialo (Kultur) als neue Senatorinnen und Senatoren bereit.

Kühnert will sich nicht für den Landesvorsitz der Berliner SPD bewerben

Spannend dürfte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus werden, ob alle Abgeordneten der neuen schwarz-roten Koalition Wegner zum Regierungschef wählen. Über die genaue Aufstellung des Senats wurde am Montag noch spekuliert. Gehandelt wurden auf SPD-Seite neben Giffey die stellvertretende Landesvorsitzende Cansel Kiziltepe (Integration), Christian Gaebler (Bauen und Wohnen), Ina Czyborra (Wissenschaft) sowie Amtsinhaberin Iris Spranger (Innen).

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert rief enttäuschte SPD-Mitglieder, die gegen die Koalition mit der CDU gestimmt hatten, dazu auf, in der Partei zu bleiben. Mit Blick auf Forderungen nach einem Neuanfang beim SPD-Landesvorsitz und einer Ablösung von Franziska Giffey und Raed Saleh schloss Kühnert für sich aus, sich um den Landesvorsitz zu bewerben. "Ich bin Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der Bundespartei", betonte Kühnert. "Da habe ich keine Zeit für weitere Aufgaben." Er selbst wollte nicht verraten, wie er als Mitglied des Berliner Landesverbands abgestimmt hat. Kühnert forderte den designierten neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner auf, die Stadt zu einen "und nicht weiter zu spalten".