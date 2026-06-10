Die CDU macht ihren Landesvorsitzenden zum Spitzenkandidaten für die Wahl im September, mit 92 Prozent der Stimmen. Eine klare Sache also? Na ja, es gibt halt keine echte Alternative zum mitunter seltsam agierenden Regierenden Bürgermeister.

Die Überraschung des Abends kommt so eiligen Schritts auf die Bühne, wie es 85 Jahre alte Beine eben zulassen. Viele Delegierte auf dem Landesparteitag der CDU, der am Dienstagabend in einer ehemaligen Philip-Morris-Fabrik stattfindet, wollen den Saal gerade verlassen, um sich zu stärken nach der Bewerbungsrede ihres designierten Spitzenkandidaten für die Wahl am 20. September. 75 Minuten hat Kai Wegner, CDU-Landesvorsitzender und aktuell Regierender Bürgermeister Berlins, gesprochen. Die anschließende Aussprache gilt als Formsache, denn dass Wegner nominiert werden soll, steht aus Parteisicht fest.