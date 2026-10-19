Politik ist ein schnelllebiges Geschäft, gerade in diesen Zeiten – und ein Kollateralschaden der Sondierungsvereinbarung von Linkspartei, Grünen und SPD in Berlin ist nun auch ein über die eigenen Genossen verärgerter Bundesminister der Verteidigung. „ Sicherheitspolitik gehört in den Unterricht – darin sind sich die Bundeswehr und das Land Berlin einig“, teilte die Bundeswehr erst am 9. Juni 2026 mit. Mit dieser Einigkeit dürfte es bald schon wieder vorbei sein.

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und dem Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr werde die Zusammenarbeit auf ein neues formales Fundament gestellt, hieß es damals im Frühsommer. Die Informationsarbeit von Jugendoffizieren der Armee an Schulen werde gestärkt.

Bisher haben zwölf Bundesländer eine Vereinbarung mit der Bundeswehr

Damit stieg die Zahl solcher Vereinbarungen auf zwölf Bundesländer an. Lediglich die Länder Bremen und Niedersachsen sowie Thüringen und Sachsen-Anhalt haben bisher keine solche Übereinkunft geschlossen. Es gehe auch darum, Lehrkräften mehr Handlungssicherheit zu geben, wenn sie Jugendoffiziere in den Unterricht einbinden. Die Aufgabe ist dabei laut Ministerium die Förderung der kritischen Auseinandersetzung mit Themen zur Sicherheitslage. Es gehe dabei nicht um Werbung für die Bundeswehr oder gar die Rekrutierung junger Menschen. In diesem Jahr haben Jugendoffiziere nach Angaben der Bundeswehr bisher 4000 Schulbesuche absolviert und dabei 137 600 Schülerinnen und Schüler erreicht.

Im Falle einer rot-grün-roten Koalition soll diese Vereinbarung umgehend wieder aufgekündigt werden. Das betonte die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp. „Wir stärken stattdessen die Demokratiebildung an unseren Schulen“, sagte Eralp, ohne darauf zu verweisen, dass die Bundeswehr ein Parlamentsheer ist, also ein Staatsorgan unter direkter Aufsicht des demokratisch gewählten Bundestags. Gerade in linken Berliner Kreisen gibt es große Vorbehalte gegen die Bundeswehr. So lehnte in der Corona-Pandemie der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zunächst die Hilfe der Bundeswehr bei der Nachverfolgung der Infektionsketten ab.

Die Vereinbarung würde in einer Zeit aufgekündigt, in der die Arbeit der Bundeswehr wegen der außenpolitischen Bedrohungen immer wichtiger wird. In der bisher geltenden Vereinbarung mit dem Land Berlin wird betont: „Das Grundgesetz umfasst gleichermaßen Friedensgebot wie Verteidigungsbereitschaft.“ Die Bundeswehr habe eine Verpflichtung zur Information auch der jungen Generation. Jugendoffizierinnen und Jugendoffiziere seien Träger dieses Auftrags. „Sie betreiben keine Nachwuchswerbung“, heißt es ausdrücklich in der Vereinbarung. Ihr Leitbild sei die demokratische und gesellschaftlich friedensstiftende Idee der Staatsbürgerin beziehungsweise des Staatsbürgers in Uniform.

Die Bundeswehr benötige unmissverständliche Unterstützung, sagt der Verteidigungsminister

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nannte es „völlig unverständlich, eine erst im Juni dieses Jahres geschlossene Kooperationsvereinbarung zu beenden“. Zwar würde es vermutlich nicht das generelle Aus für Jugendoffiziere an Berliner Schulen bedeuten. Pistorius fürchtet aber Verunsicherung bei Lehrerinnen und Lehrern, „ob Jugendoffiziere an Schulen überhaupt noch politisch gewollt sind“. Die Bundeswehr brauche jetzt auch auf Landesebene unmissverständliche politische Unterstützung. „Die Beendigung der Kooperationsvereinbarung in Berlin wäre ein Signal gegen die Bundeswehr und ihren wichtigen Auftrag. Dieses Signal darf nicht von Berlin ausgehen.“

Das richtet sich auch gegen Berlins SPD-Chef Steffen Krach, wie Pistorius ein Niedersachse. Krach sagte dazu der Süddeutschen Zeitung, Berlin wähle nun das Modell wie einige andere Länder: „Jede Schule entscheidet eigenverantwortlich, es wird selbstverständlich weiterhin für die Bundeswehr möglich sein, an Schulen zu kommen.“ Scharfe Kritik kommt aber auch aus dem eigenen Landesverband. So sagte der frühere Verteidigungspolitiker und Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete, Fritz Felgentreu, der SZ, die Kündigung sei ein klares Signal, „dass die geplante Koalition keine Jugendoffiziere in den Schulen sehen will“. Das sei eine „weltfremde, ressentimentgeladene und aufklärungsfeindliche Haltung, die nur den Interessen derer dient, die unserem Land schaden wollen“.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), sieht ebenfalls ein schwieriges Signal: „Für die Bewahrung von Frieden, Freiheit und Wohlstand sind wir nicht nur auf militärische Fähigkeiten der Bundeswehr, sondern auch auf gesamtgesellschaftliche Resilienz angewiesen.“ Dazu gehöre es auch, jungen Menschen im Schulunterricht Auftrag und Bedeutung der Bundeswehr zu erläutern, ihre Einbindung in die Nato sowie Erfahrungen vom Dienst von Soldatinnen und Soldaten zu vermitteln.